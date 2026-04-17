Διάκριση για την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR: Η πιο θορυβώδης της Ευρώπης!

Onsports Team

Το Telekom Center Athens είναι και με τη… βούλα η πιο «καυτή» έδρα της Euroleague, καθώς σε 13 ματς είχε τα περισσότερα Ντεσιμπέλ από κάθε άλλη έδρα της Ευρώπης.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR, ακολουθούν πιστά την κληρονομιά του συλλόγου. Έχοντας μετατρέψει την έδρα του «τριφυλλιού» στην πιο «καυτή» της Ευρώπης. Πλέον αυτό πιστοποιήθηκε!

Όπως ανακοινώθηκε από την «bkt.sport», το Telekom Center Athens είναι η πιο θορυβώδης έδρα της Ευρωλίγκας. Σε 13 ματς οι «πράσινοι» υποστηρικτές, είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό Ντεσιμπέλ και κατά συνέπεια θριάμβευσαν στη «μάχη» της εξέδρας.