Σέρβικα ΜΜΕ: «Η Χάποελ εξετάζει ΛεΝτέι και Χεζόνια»

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να έχει ξεκινήσει να σκέφτεται τα playoffs, την ίδια ώρα όμως τα δημοσιεύματα τη θέλουν να κάνει τις πρώτες της κινήσεις εν όψει της επόμενης σεζόν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχε αρχίσει ήδη να σκέφτεται τα playoffs της EuroLeague με τον Δημήτρη Ιτούδη να προετοιμάζει τα πλάνα του για τους μεγάλους αγώνες που θα κρίνουν την παρουσία της ομάδας του στο Final-4 της Αθήνας, την ίδια ώρα όμως η διοίκηση της ομάδας κάνει τα δικά της σχέδια εν όψει της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα πάντα με τα ΜΜΕ της Σερβίας.

Ρεπορτάζ της mozzartsport θέλει τους Ισραηλινούς να έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Ζακ ΛεΝτέι, του οποίου το συμβόλαιο με την Αρμάνι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τον Αμερικανό φέτος να έχει 13.1 πόντους και 4.2 ριμπάουντ μέσο όρο στη EuroLeague.

Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της Χάποελ κοιτάζουν και την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, με τον Κροάτη να έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του στη Ρεάλ.