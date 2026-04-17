Παίρνει Μπλάζεβιτς η Ζαλγκίρις
Οnsports Τeam 17 Απριλίου 2026, 10:25
EUROLEAGUE

Παίρνει Μπλάζεβιτς η Ζαλγκίρις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας στη Λιθουανία η ομάδα του Κάουνας αναμένεται να ενισχυθεί με τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς (2.09μ, 24χρ).

Σε ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της αναμένεται να προχωρήσει η Ζαλγκίρις Κάουνας σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Λιθουανία.

Η ομάδα του Κάουνας αναμένεται να προσθέσει στο ρόστερ της για τα επόμενα τρία χρόνια τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Τόφας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο BCL μέτρησε 15.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.



ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Στον… αέρα τα εισιτήρια του τελικού με την Μπιλμπάο
22 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Στον… αέρα τα εισιτήρια του τελικού με την Μπιλμπάο
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα playoffs και μετά στον τελικό του T-Center
49 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα playoffs και μετά στον τελικό του T-Center
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα
1 ώρα πριν ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα
EUROLEAGUE
«Αγκαλιά» με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ο Βεζένκοφ, στη… γωνία ο Ναν
2 ώρες πριν «Αγκαλιά» με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ο Βεζένκοφ, στη… γωνία ο Ναν
