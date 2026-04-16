Παναθηναϊκός, Γκριγκόνις: «Είναι η ώρα που πρέπει να ανέβεις επίπεδο» (video)

Ο Μάριους Γκριγκόνις σε δηλώσεις του πριν από το Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές, στάθηκε στο κρίσιμο σημείο της σεζόν που βρίσκονται οι «πράσινοι».

Ο Λιθουανός φόργουορντ υπογράμμισε ότι: «Πάντα στο τέλος της σεζόν πρέπει να ανεβάζεις επίπεδο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριους Γκριγκόνις στο «CLUB 1908»:

Για το πως περιμένει το παιχνίδι με την Εφές: «Θα δούμε την ώρα του αγώνα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και είναι δύσκολο να το προβλέψεις».

Για το αν κοιτάζουν και τα άλλα ματς: «Νομίζω είναι λάθος τρόπος να το βλέπεις. Αν συνεχίζεις να κοιτάς την βαθμολογία και τα άλλα παιχνίδια. Παίζεις το παιχνίδι σου και προσπαθείς να κερδίσεις κάθε παιχνίδι. Δεν πηγαίνει πάντα όπως θέλουμε για την ομάδα μας αλλά ας προσπαθήσουμε να κερδίζουμε κάθε ματς».

Για το αν είναι τώρα η ώρα που ανεβάζει στροφές ο Παναθηναϊκός: «Αν θέλεις να κερδίσεις ένα τρόπαιο αυτός είναι ο τρόπος. Πάντα στο τέλος της σεζόν πρέπει να ανεβάζεις επίπεδο, να είσαι στην καλύτερη κατάσταση αλλά ξέρεις, χρειάζεται και λίγο τύχη. Και πολλά πράγματα πρέπει να πάνε προς το μέρος σου».