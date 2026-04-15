Euroleague: Βαρύ πρόστιμο και ban μεταγραφών στη Βιλερμπάν λόγω χαμηλού μπάτζετ

INTIME SPORTS

Οnsports team

H Euroleague επέβαλε κυρώσεις στη Βιλερμπάν, η οποία δεν κάλυψε το ελάχιστο όριο δαπανών, με το μέλλον της ASVEL στη διοργάνωση να είναι αβέβαιο.

Αντιμέτωπη με αυστηρές κυρώσεις από τη EuroLeague βρίσκεται η Βιλερμπάν, καθώς της επιβλήθηκε πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών εξαιτίας του χαμηλού μισθολογίου της.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ, ενώ παράλληλα απαγόρευσε στην ομάδα να προχωρήσει σε μεταγραφές, εφαρμόζοντας χωρίς εξαιρέσεις το κανονιστικό πλαίσιο.

Η γαλλική ομάδα τιμωρήθηκε επειδή το μπάτζετ της για τη σεζόν 2025-26 βρέθηκε κάτω από το ελάχιστο όριο δαπανών που προβλέπεται. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου σύλλογος δέχεται ποινή όχι για υπέρβαση εξόδων, αλλά επειδή κινήθηκε κάτω από τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Παράλληλα, επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική κύρωση που φτάνει τα 1,28 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να διανεμηθεί στους παίκτες της ομάδας, ώστε να καλυφθεί η διαφορά στις απολαβές τους.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής της Βιλερμπάν στην επόμενη EuroLeague, με τη διοργανώτρια να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από άλλες ομάδες για μια θέση στη λίγκα.