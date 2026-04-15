ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Το ξέφρενο πάρτι στο φινάλε κι η μεγάλη χαρά του Μάκη Αγγελόπουλου (video)

Παίκτες και κόσμος της ΑΕΚ έγιναν «ένα» μετά την πρόκριση στο Final Four του BCL, την ώρα που ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος έπλεε σε πελάγη ευτυχίας.

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και πηγαίνει στην Καταλονία για να σηκώσει το τρόπαιο!

Η κόρνα της λήξης έφερε μια… έκρηξη χαράς στο «ηφαίστειο» της SUNEL Arena, με τον κόσμο να αποθεώνει τους παίκτες και τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος έγινε σύνθημα στα χείλη τους.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανταπέδωσαν την αγάπη κι έγιναν «ένα» με τον κόσμο της ομάδας, την ώρα που ο Μάκης Αγγελόπουλος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ «πνίγηκε» στις αγκαλιές του Διευθυντή Επικοινωνίας των «κιτρινόμαυρων», Γιώργου Νικολάου και του υπεύθυνου marketing της Ένωσης, Χρήστου Λιαράκου.