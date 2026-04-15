Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζοφρέ Λοβέρν για τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου.
Αποτελούσε κοινό μυστικό και πλέον αποτελεί επίσημη... επιστροφή.
Η Παρτιζάν, πριν από λίγο, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ζοφρέ Λοβέρν (34 χρόνων, 2.11 μέτρα) στην ομάδα της Σερβίας.
Ο Γάλλος σέντερ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο Κουβέιτ, μετά από μία τριετία στη Βιλερμπάν και ήρθε η ώρα να επιστρέψει στη EuroLeague.
Ο Λοβέρν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν τη διετία 2012-14.
Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu!??— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 15, 2026
Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.
Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991.… pic.twitter.com/s5LTllSlUX