Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 15:44
Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζοφρέ Λοβέρν για τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου. 

Αποτελούσε κοινό μυστικό και πλέον αποτελεί επίσημη... επιστροφή. 

Η Παρτιζάν, πριν από λίγο, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του  Ζοφρέ Λοβέρν (34 χρόνων, 2.11 μέτρα) στην ομάδα της Σερβίας. 

Ο Γάλλος σέντερ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο Κουβέιτ, μετά από μία τριετία στη Βιλερμπάν και ήρθε η ώρα να επιστρέψει στη EuroLeague.

Ο Λοβέρν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν τη διετία 2012-14.



