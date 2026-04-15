Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζοφρέ Λοβέρν για τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αποτελούσε κοινό μυστικό και πλέον αποτελεί επίσημη... επιστροφή.

Η Παρτιζάν, πριν από λίγο, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ζοφρέ Λοβέρν (34 χρόνων, 2.11 μέτρα) στην ομάδα της Σερβίας.

Ο Γάλλος σέντερ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο Κουβέιτ, μετά από μία τριετία στη Βιλερμπάν και ήρθε η ώρα να επιστρέψει στη EuroLeague.

Ο Λοβέρν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν τη διετία 2012-14.