Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις

Εκτός του αγώνα με τους Ιταλούς θα είναι οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Αντίθετα, επιστρέφουν στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.