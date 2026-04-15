Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 13:02
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις

Εκτός του αγώνα με τους Ιταλούς θα είναι οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις. 

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. 

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών, αφού δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Αντίθετα, επιστρέφουν στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
2 λεπτά πριν Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
8 λεπτά πριν Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
14 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
EUROLEAGUE
Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
21 λεπτά πριν Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
