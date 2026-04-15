Μπολομπόι: «Θέλω να συνεχίσω και την επόμενη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα»

Τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας έχει στρέψει όλη την προσοχή του στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο για το που θα... κάτσει η μπίλια στην κατάταξη, ο Τζόλε Μπολομπόι ρωτήθηκε για το μέλλον του και ο Αμερικανός σέντερ ήταν ξεκάθαρος για το τι θέλει να κάνει.

«Σίγουρα έχω αφήσει το στίγμα μου και θέλω να συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο. Θα ήθελα να χτίσω ακόμη περισσότερο το όνομά μου στον Ερυθρό Αστέρα και να παραμείνω και την επόμενη σεζόν», κατέληξε ο Μπολομπόι, ο οποίος φέτος μετρά 6.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ στη EuroLeague.