Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Έκλεισε Λόβερν και πάει και για Καμπαρό η Παρτιζάν»
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 19:47
EUROLEAGUE

«Έκλεισε Λόβερν και πάει και για Καμπαρό η Παρτιζάν»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η ομάδα του Βελιγραδίου έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζέφριν Λόβερν για την νέα σεζόν, ενώ θέλει να κάνει δικό της και τον Λουβαβού Καμπαρό.

Σε φάση ολικής... αναδόμησης φαίνεται πως είναι η ομάδα της Παρτιζάν, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις κινήσεις της για τη δημιουργία της ομάδας του 2026-2027.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», η Παρτιζάν έχει ήδη κλείσει τον Λοβέρν, που τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ κοντά, ενώ εξετάζει και την περίπτωση του Μπρουκς, που παρότι ήταν κοντά στην ανανέωση με την Αρμάνι, φαίνεται πως θα αποχωρήσει από το Μιλάνο.

Και αυτές δεν είναι οι μόνες κινήσεις των Σέρβων, καθώς την ίδια ώρα οι πληροφορίες τους θέλουν να κινούνται και για την απόκτηση του Λουβαβού Καμπαρό, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μπασκόνια ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΑΟΚ: Τεράστια η ζήτηση για τα εισιτήρια του τελικού - Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Κύπρος: Αγκαλιά με τον τίτλο η Ομόνοια - Δείτε βίντεο
CHAMPIONS LEAGUE
Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League
1 ώρα πριν Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League
CHAMPIONS LEAGUE
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League
1 ώρα πριν Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved