«Έκλεισε Λόβερν και πάει και για Καμπαρό η Παρτιζάν»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η ομάδα του Βελιγραδίου έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζέφριν Λόβερν για την νέα σεζόν, ενώ θέλει να κάνει δικό της και τον Λουβαβού Καμπαρό.

Σε φάση ολικής... αναδόμησης φαίνεται πως είναι η ομάδα της Παρτιζάν, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις κινήσεις της για τη δημιουργία της ομάδας του 2026-2027.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», η Παρτιζάν έχει ήδη κλείσει τον Λοβέρν, που τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ κοντά, ενώ εξετάζει και την περίπτωση του Μπρουκς, που παρότι ήταν κοντά στην ανανέωση με την Αρμάνι, φαίνεται πως θα αποχωρήσει από το Μιλάνο.

Και αυτές δεν είναι οι μόνες κινήσεις των Σέρβων, καθώς την ίδια ώρα οι πληροφορίες τους θέλουν να κινούνται και για την απόκτηση του Λουβαβού Καμπαρό, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μπασκόνια ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.