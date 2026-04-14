Νίκη και τώρα... play off για την Eθνική Γυναικών
Οnsports Team 14 Απριλίου 2026, 22:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Eθνική Γυναικών έκανε το «χρέος» της και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο της League C της ευρωπαϊκής ζώνης για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπέρτου νίκησε 3-2 τα Νησιά Φερόε στο Τόρσαβν και «καθάρισε» την πρωτιά με «3 στα 3» και 9 βαθμούς. Τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική, εναντίον της Γεωργίας τον Ιούνιο.

Τα γκολ της εθνικής πέτυχαν οι Μωραϊτου (8΄), Γιαννακά (53΄), Δρακογιαννάκη (78΄), ενώ τα Νησιά ΦερόΕ είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τη Γιοχάνεσεν στο 9΄ και μείωσαν 3-2 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η πρώτη θέση σημαίνει ότι η Ελλάδα κατέκτησε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία (League B) και παράλληλα ότι συνεχίζει την προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα συμμετάσχει στα play off όπου θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει ομάδα που κατετάγη 2η ή 3η σε όμιλο της League A. Στα play off που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, θα λάβουν μέρος 32 ομάδες και θα προκρίνονται οι 8 (7 απευθείας και 1 στα διηπειρωτικά play off).

Η σύνθεση της Ελλάδας: Πεταλωτή, Παπαδοπούλου, Κοσκερίδου (27΄ Πούλιου), Μάρκου, Γκούνη (72΄ Ζαγκλή), Μωραϊτου, Χαλατσογιάννη (64΄ Δρακογιαννάκη), Σαρρή, Κόγγουλη (64΄ Παπαθεοδώρου), Γιαννακά (72΄ Πατερνά)



