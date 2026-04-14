Απαγόρευση μεταγραφών για την Παρτιζάν

Η Παρτίζαν βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταγραφικό εμπάργκο, έπειτα από απόφαση του ΒΑΤ που δικαίωσε τον Κέβιν Πάντερ σε οικονομική μάχη με τη σέρβικη ομάδα.

Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Παρτιζάν μετά την τιμωρία που της επιβλήθηκε.

Η ομάδα του Βελιγραδίου τιμωρήθηκε από το ΒΑΤ με απαγόρευση μεταγραφών, λόγω οφειλής προς τον Κέβιν Πάντερ που εκκρεμεί από το 2024.

Σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα, η ποινή σχετίζεται με οφειλές προς τον Πάντερ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να δικαιώνεται για ποσό περίπου 200.000 δολαρίων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Παρτιζάν:

“Η Παρτιζάν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής. Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε. Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT. Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης”.