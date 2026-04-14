Αθηναϊκός: Τέλος η Μίλερ πριν τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Με ανακοίνωσή της η ομάδα του Βύρωνα γνωστοποίησε το τέλος τηςς υνεργασίας της με την Ντάιαμοντ Μίλερ, λόγω… WNBA.

H Ντάιαμοντ Μίλερ δεν πρόκειται να ενισχύσει τις προσπάθειες του Αθηναϊκού στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, μιας και οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συνεργασία τους, με την Αμερικανίδα παίκτρια να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό του Κονέκτικατ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η νέα πραγματικότητα του WNBA έφερε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Diamond Miller με τον Αθηναϊκό Qualco πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Οι Dallas την έστειλαν στο Connecticut, μια ολόκληρη χρονιά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού την περιμένει και οι περιορισμοί στους κανόνες του WNBA είναι, πλέον, τέτοιοι που η Diamond Miller έπρεπε να αποχωρήσει από τον Αθηναϊκό Qualco πριν τους τελικούς. Η Αμερικανίδα αθλήτρια ξεκινάει το training camp την προσεχή Κυριακή, η απαίτηση είναι να βρίσκεται εκεί νωρίτερα, συνεπώς μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού με την Μερσίν αναχώρησε για την πατρίδα της.

Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας είχε 7.2 πόντους, 2.3 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο σε έξι ματς με 17.37 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο κύπελλο Ελλάδας. Στο EuroCup, αγωνίστηκε σε εφτά παιχνίδια με μέσο όρο συμμετοχής οκτώ λεπτά και είχε 4.3 πόντους, 0.9 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ.