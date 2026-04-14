Οικογένεια Λουτσέσκου: «Νιώσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι»

Με επιστολή της η οικογένεια του κορυφαίου προπονητή που πριν από λίγες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή, είπε το δικό της «ευχαριστώ» στον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε στο πλευρό της.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ρουμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δημοσιεύτηκε μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή με την οποία η οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου είπε το δικό της «ευχαριστώ» σε όλο τον κόσμο που της συμπαραστάθηκε στην απώλεια του μεγάλου προπονητή.

Η επιστολή φέρει τις υπογραφές της συζύγου του εκλιπόντος, Νέλι Λουτσέσκου, του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας,

«Καθ' όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν θεωρούσαμε δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: ότι δεν είμαστε μόνοι. Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας. Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή που υπογράφει η οικογένεια Λουτσέσκου.