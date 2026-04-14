Γκαρμπαχόσα: «Η επιτυχία του ΝΒΑ Europe βρίσκεται στο υβριδικό μοντέλο»

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, πρόεδρος της FIBA Europe, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη κατάσταση που βρίσκεται το παγκόσμιο μπάσκετ, ενώ εξήγησε ποιος θα είναι ο τρόπος να πετύχει η συνεργασία της FIBA με το ΝΒΑ.

Το θέμα του ΝΒΑ Europe συνεχίζει να απασχολεί τα υψηλά κλιμάκια των δύο λιγκών με τον Χόρχε Γκαρμπαχόσα να παίρνει θέση για όλους και για όλα, δίνοντας τη δική του εκτίμηση για το πως θα μπορούσε να πετύχει μια τέτοια συνεργασία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η στιγμή που ζούμε στο μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο, και ειδικότερα στην Ευρώπη, είναι συναρπαστική. Όχι μόνο λόγω αυτού του σχεδίου με το NBA και τη FIBA στην Ευρώπη, που είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό για τα μέσα ενημέρωσης και τους φιλάθλους. Αλλά και επειδή το γυναικείο μπάσκετ βιώνει μια ραγδαία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, με την επέκταση του WNBA, ένα νέο project, το Project B, και τη δική μας διοργάνωση, την Euroleague Women, που αυτή την εβδομάδα έχει το Final Six στη Zaragoza με τεράστια επιτυχία και όλα τα εισιτήρια πουλημένα. Επίσης, οι νέοι παίκτες πηγαίνουν στο NCAA με συμβόλαια που παλαιότερα δεν υπήρχαν και τώρα είναι σχεδόν εκατομμυρίων... Η αίσθηση είναι ότι όσα επεξεργαζόμαστε σήμερα, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες, θα έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στο μέλλον του μπάσκετ παγκοσμίως για τα επόμενα 25 χρόνια.

Σχετικά με αυτό το σχέδιο (NBA στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA), πιστεύω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει πως το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα, σίγουρα μετά το ποδόσφαιρο, και αυτό με τους περισσότερους αθλούμενους. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, ή μάλλον μια σοβαρή πρόκληση —προτιμώ να μιλάω για προκλήσεις παρά για προβλήματα— που είναι η εμπορική αξιοποίηση: τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα χορηγιών, ακόμη και τα εισιτήρια.

Πολύ σημαντικοί σύλλογοι αναγκάζονται να κάνουν τεράστιες επενδύσεις για να ανταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο, και τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν δεν πλησιάζουν καν το σημείο ισοσκέλισης (break-even). Έτσι, το NBA, με την παγκόσμια νοοτροπία του —επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο από το '92 με την πιο θετική έννοια— και με το παγκόσμιο όραμά του, αποφάσισε να πει: "Αν το μπάσκετ στην Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα και μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό που είμαστε οι καλύτεροι, δηλαδή στην εμπορική αξιοποίηση των αθλητικών δικαιωμάτων, τότε ας το κάνουμε".

Με αυτόν τον τρόπο, το μικτό μοντέλο στο οποίο εργαζόμαστε με το NBA, που περιλαμβάνει ομάδες-franchise, όπως τις αποκαλούν, δηλαδή ομάδες-μετόχους της διοργάνωσης, αλλά με ένα ελάχιστο 25% των θέσεων να προέρχονται είτε από τη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση είτε από τα εθνικά πρωταθλήματα, θα αυξήσει την αξία των πρωταθλημάτων, η οποία βρίσκεται σε σαφή πτώση. Στο τέλος, αυτό είναι ανταγωνισμός, και ο ανταγωνισμός είναι απλός: όποιος τα πάει άσχημα υφίσταται μια "τιμωρία", αν μου επιτρέπεται η έκφραση, και όποιος τα πάει καλά πρέπει και οφείλει να έχει μια ανταμοιβή.

Όταν βλέπεις ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ στον αθλητισμό σε επίπεδο τηλεοπτικών δικαιωμάτων το υπέγραψε το NBA πριν από σχεδόν δύο χρόνια, τότε υπάρχει αξιοπιστία. Αυτό που εγγυώνται είναι μια ικανότητα δημιουργίας εσόδων που, γιατί να μην το πούμε, δεν έχει ξαναφανεί στην Ευρώπη. Τι χρειαζόμαστε εμείς, τι χρειάζονται εκείνοι σε αυτή τη συνεργασία; Δεν μπορείς να μεταφέρεις το ευρωπαϊκό μοντέλο εκεί γιατί δεν θα πετύχει, ούτε το αμερικανικό μοντέλο, όσο καλά κι αν εφαρμοστεί, θα πετύχει εδώ. Η αρετή βρίσκεται στο υβριδικό μοντέλο: ένας συνδυασμός του αθλητικού πάθους, του πάθους που βλέπεις σε ένα γήπεδο στην Ευρώπη -κάτι που πιθανότατα δεν έχουν εκεί- με την εμπορική αξιοποίηση που έχουμε εδώ».