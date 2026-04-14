Φενέρμπαχτσε: «Ο Ντε Κολό θα είναι έτοιμος για τα playoffs»
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 11:19
EUROLEAGUE

Ο τραυματισμός του Νάντο Ντε Κολό είχε ανησυχήσει τους ανθρώπους της Φενέρ, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ο Γάλλος παίκτης θα είναι πανέτοιμος για την έναρξη των playoffs.

Η Φενέρμπαχτσε μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι διαθέσιμος για τα playoffs της EuroLeague.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τον έμπειρο Γάλλο παίκτη λόγω μερικής ρήξης στη γάμπα, αλλά τα τελευταία νέα είναι άκρως ενθαρρυντικά για την επιστροφή του στα παρκέ.

Όπως ενημέρωσε ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε και Υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ, ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό του το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας πως θα είναι διαθέσιμος για τα playoffs της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Οι παίκτες μας που επιστρέφουν από τραυματισμό αρχίζουν να επιστρέφουν σε φόρμα» είπε και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανέναν απόντα εκτός από τον Νάντο Ντε Κολό. Ο Νάντο θα είναι επίσης έτοιμος για τα playoffs».



EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: «Ο Ντε Κολό θα είναι έτοιμος για τα playoffs»
4 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: «Ο Ντε Κολό θα είναι έτοιμος για τα playoffs»
EUROLEAGUE
EuroLeague: Μετατίθεται η αλλαγή του format, νωρίτερα το τζάμπολ της νέας σεζόν
14 λεπτά πριν EuroLeague: Μετατίθεται η αλλαγή του format, νωρίτερα το τζάμπολ της νέας σεζόν
ΣΠΟΡ
Ερνάντες: «Ήθελα τον Παναθηναϊκό στους τελικούς για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος»
38 λεπτά πριν Ερνάντες: «Ήθελα τον Παναθηναϊκό στους τελικούς για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος»
BET
Κρίσιμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
39 λεπτά πριν Κρίσιμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
