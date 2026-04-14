Φενέρμπαχτσε: «Ο Ντε Κολό θα είναι έτοιμος για τα playoffs»

Η Φενέρμπαχτσε μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι διαθέσιμος για τα playoffs της EuroLeague.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τον έμπειρο Γάλλο παίκτη λόγω μερικής ρήξης στη γάμπα, αλλά τα τελευταία νέα είναι άκρως ενθαρρυντικά για την επιστροφή του στα παρκέ.

Όπως ενημέρωσε ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε και Υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ, ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό του το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας πως θα είναι διαθέσιμος για τα playoffs της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Οι παίκτες μας που επιστρέφουν από τραυματισμό αρχίζουν να επιστρέφουν σε φόρμα» είπε και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανέναν απόντα εκτός από τον Νάντο Ντε Κολό. Ο Νάντο θα είναι επίσης έτοιμος για τα playoffs».