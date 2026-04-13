Επίσημο: Στην Ντουμπάϊ ο Σέκουλιτς

Onsports Team

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς ανακοινώθηκε από την ντουμπάι ως ο αντικαταστάτης του Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο της ομάδα των ΗΑΕ.

Η ομάδα των ΗΑΕ δεν έχεασε χρόνο και ανακοίνωσε άμεσα στον αντικαταστάτη του Γιούριτσα Γκόλεματς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σλοβενίας θα κάτσει άμεσα στον πάγκο της Dubai BC, προκειμένου να την καθοδηγήσει στο τελευταίο ματς της regular season στη EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια την ερχόμενη Παρασκευή. Αν έρθει η νίκη σε αυτό το ματς και ταυτόχρονα ηττηθεί η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν στη Βαρκελώνη, τότε η Dubai BC θα καταλάβει τη 10η θέση και θα μπει στο play-in.