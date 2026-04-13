MVP του Eurocup η Πρινς!

Η Σεντόνα Πρινς αναδείχτηκε η κορυφαία παίκτρια της διοργάνωσης του Eurocup και όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στην αξία της.

Τεράστια διάκριση για την Σεντόνα Πρινς του Παναθηναϊκού.

Η σέντερ του «τριφυλλιού», βαρόμετρο της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αναδείχθηκε από την ιστοσελίδα eurobasket.com ως η MVP του Eurocup γυναικών.

H Aμερικανίδα σέντερ ήταν κυριαρχική στην πλειοψηφία των αναμετρήσεων του Eurocup μετρώντας σε 10 αγώνες μέσους όρους double-double με 16 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ 29/9′ συμμετοχής.