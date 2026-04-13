Παναθηναϊκός: Μόνο τα διαρκείας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως για το επικείμενο ντέρμπι στο Σεράφειο με τον Ολυμπιακό, το Σάββατο 18 Απριλίου, δε θα κυκλοφορήσουν εισιτήρια, καθώς την αναμέτρηση θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά μόνο όσοι έχουν διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει για τον αγώνα πόλο για την Α1 Ανδρών το Σάββατο 18 Απριλίου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι δεν θα κυκλοφορήσουν εισιτήρια για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» στο Σεράφειο και δικαίωμα εισόδου θα έχουν οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας".