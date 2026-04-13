Σπόρτινγκ: Με Βαγιαννίδη κόντρα στην Άρσεναλ
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 13:13
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Λισσαβόνα ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν αποκλείεται να είναι στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στο εκτός έδρας ματς της Τετάρτης κόντρα στην Άρσεναλ. 

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο Ινβάν Φρεσνέντα αισθάνεται ενοχλήσεις και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς στο Emirates, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται σήμερα. Αν δεν τα καταφέρει ο 21χρονος μπακ, τότε τη θέση του στην ενδεκάδα θα πάρει ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ενοχλήσεις έχει και ο Ζοάο Σιμάο, ο οποίος προφυλάχθηκε στο ματς με την Αμαντόρα, και γι’ αυτόν η απόφαση θα ληφθεί εντός της ημέρας. Στη Σπόρτινγκ εκτός από το δύσκολο ματς με την Άρσεναλ, όπου θα επιχειρήσει να ανατρέψει την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, σκέφτονται και το ντέρμπι με την Μπενφίκα που ακολουθεί.

 



