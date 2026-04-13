Τα σενάρια για το τελικό πλασάρισμα του Παναθηναϊκού

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague φτάνει στο τέλος της και ο Παναθηναϊκός πλέον δεν κρατάει την τύχη του στα χέρια του αναφορικά με την θέση που θα έχει στο τέλος της κανονικής διαρκείς στην κατάταξη.

Η ήττα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια από την ισπανική ομάδα έφερε τους πράσινους σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση μιας και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έχει την τύχη της στα χέρια της. Δεν ορίζει την τύχη της αναφορικά με το που θα καταφέρει να βρεθεί στον πίνακα της κατάταξης μετά το τέλος της τελευταίας αγωνιστικής.

Σύμφωνα με τις πιθανότητες και τα σενάρια ο Παναθηναϊκός μπορεί να καταλήξει από 6ος μέχρι και 9ος και πλέον όλα είναι ανοιχτά για το αν θα μπορέσουν οι πράσινοι να πάρουν την νίκη κόντρα στην Εφές και να επωφεληθούν από στραβοπατήματα των αντιπάλων τους έτσι ώστε να πάρουν το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα κάνει το αυτονόητο και θα επικρατήσει της Εφές στο T-Center τότε όλα θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των αγώνων σε Κάουνας και Μαδρίτη.

Σε περίπτωση ήττας της Λιθουανικής ομάδας από την Παρί και του Ευρθού Αστέρα από τη Ρεάλ τότε ο Παναθηναϊκός βγαίνει έτος.

Ο άλλος τρόπος για να βγει 6ος είναι να χάσει η Ζάλγκιρις, να κερδίσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη και να χάσει η Μονακό εντός από τη Χάποελ. Σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος με 22-16 σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Ερυθρό.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν έρθουν όπως τα θέλει ο Παναθηναϊκός τα δεδομένα αλλάζουν. Από τη στιγμή η Ζαλγκίρις επικρατήσει θα βρεθεί πάνω από τον Παναθηναϊκό με τους πράσινους να είναι 7οι αν χάσει ο Αστέρας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ αν κάνουν το διπλό τότε ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί 8ος.

