Μακάμπι - Χάποελ υπό το βλέμμα του Παναθηναϊκού

Απόψε το βράδυ στο Βελιγράδι οι δύο ομάδες του Ισραήλ δίνουν η δική τους “μάχη” με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να το παρακολουθεί… στενά.

Στο Βελιγράδι, απόψε το βράδυ, Μακάμπι και Χάποελ δίνουν τη δική τους σημαντική “μάχη” για τη συνέχεια τους στη διοργάνωση, αλλά μία ακόμα ομάδα ενδιαφέρεται έντονα για το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων του Όντεντ Κάτας και του Δημήτρη Ιτούδη.

Και η ομάδα αυτή δεν είναι άλλη από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του “τριφυλλιού” θα παρακολουθεί με τεράστια ενδιαφέρον την εξέλιξη της αναμέτρησης γιατί, με συνδυασμό αποτελεσμάτων, μπορεί να αποβεί καθοριστική για την τελική της θέση στην κατάταξη και συγκεκριμένα για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ πρέπει να κάνει το 0/2 κόντρα σε Μακάμπι και Μονακό, να χάσει ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παράλληλα ο Παναθηναϊκός AKTOR να κάνει το καθήκον του κόντρα στην Αναντολού Εφές, στην τελευταία αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για να εξασφαλίσει τη θέση του στα playoffs.