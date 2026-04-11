Παναθηναϊκός για 1ο Ευρωπαϊκό: «Η αρχή της κληρονομιάς μας»

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από μια βραδιά που δεν αποτέλεσε απλώς έναν θρίαμβο, αλλά τη γέννηση μιας ολόκληρης εποχής.

Η νίκη στο Παρίσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σφραγισμένη από την ιστορική τάπα του Στόγιαν Βράνκοβιτς, δεν ήταν μόνο ένας τίτλος· ήταν η πρώτη πράξη της «αυτοκρατορίας» που έμελλε να δημιουργήσει η οικογένεια Γιαννακόπουλου και να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Εκείνο το βράδυ αποτέλεσε την απαρχή μιας δυναστείας που θα κυριαρχούσε τα επόμενα χρόνια, χαρίζοντας στιγμές δόξας και προκαλώντας τον θαυμασμό σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Ήταν η ομάδα που δεν κατέκτησε απλώς τίτλους, αλλά επέβαλε την παρουσία της με τρόπο που ανάγκαζε τους πάντες να υποκλιθούν.

Στις 11 Απριλίου του 1996, στο κατάμεστο «Παλέ Ντε Μπερσί», ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 67-66 και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ήταν η αρχή μιας πορείας γεμάτης θριάμβους που συνεχίστηκε σε Θεσσαλονίκη, Μπολόνια, Αθήνα, Βερολίνο, Βαρκελώνη και ξανά Βερολίνο, χτίζοντας έναν μύθο που παραμένει ζωντανός.

Παρότι ακολούθησαν ακόμη έξι ευρωπαϊκά τρόπαια, το πρώτο έχει μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη όλων. Η εμβληματική τάπα του Βράνκοβιτς στον Μοντέρο έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην ιστορία του αθλήματος, όπως και εκείνη η σπουδαία ομάδα του «Τριφυλλιού» με πρωταγωνιστές τους Ντομινίκ Ουίλκινς, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Φραγκίσκο Αλβέρτη, Νίκο Οικονόμου, Παναγιώτη Γιαννάκη και Τζον Κόρφα, αλλά και τους πολύτιμους «εργάτες» Χρήστο Μυριούνη, Βαγγέλη Βουρτζούμη και Τζανή Σταυρακόπουλο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κρατά ζωντανή τη μνήμη εκείνης της ιστορικής στιγμής, υπογραμμίζοντας πως ««30 χρόνια από τη νύχτα που το πρώτο μας αστέρι χαράχτηκε στην ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια για μια απαράμιλλη δυναστεία. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο κεφάλαιο. «Η αρχή της κληρονομιάς μας» ξεκινά τώρα. Ετοιμαστείτε να γιορτάσετε την 30ή επέτειο!».