Euroleague: Αυλαία στην προτελευταία «στροφή» με κρίσιμα ματς

Onsports Team

Αναμφίβολα, τα ματς της Μ. Παρασκευής (10/04) για την προτελευταία αγωνιστική θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμα, αναφορικά στις μάχες της κατάταξης λίγο πριν από το φινάλε.

Στο Μονακό - Μπαρτσελόνα, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 20-16 και δίνουν μια αναμέτρηση με φόντο την πρώτη δεκάδα, γνωρίζοντας πως ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμιο. Η Μονακό στηρίζεται στην έδρα της και προέρχεται από σημαντική νίκη παρά το περιορισμένο ροτέισον, δείχνοντας συνοχή και χαρακτήρα, ενώ η Μπαρτσελόνα αναζητά αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, με την πίεση να είναι αυξημένη και την ανάγκη για αποτέλεσμα επιτακτική.

Στην αναμέτρηση Dubai BC - Αναντολού Εφές, οι γηπεδούχοι με ρεκόρ 19-17 συνεχίζουν την προσπάθειά τους για είσοδο στην postseason και έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Ζάλγκιρις. Η εικόνα τους παρουσιάζει βελτίωση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αντίθετα, η Αναντολού Εφές με 11-25 έχει μείνει εκτός στόχων, ωστόσο η πρόσφατη νίκη της δίνει μια μικρή ώθηση ενόψει της συνέχειας, με το κίνητρο πάντως να βρίσκεται ξεκάθαρα στην πλευρά των γηπεδούχων.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μπασκόνια σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο από μια νίκη γοήτρου. Οι Ιταλοί, με 13-23, βρίσκονται σε αρνητικό σερί και αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα για λόγους ψυχολογίας, ενώ η Μπασκόνια με 12-24 δείχνει σημάδια βελτίωσης το τελευταίο διάστημα, παίζοντας με πιο επιθετικό ρυθμό και καλύτερη συνολική εικόνα.

Στο παιχνίδι Παρτίζαν – Ζάλγκιρις, οι φιλοξενούμενοι με 21-15 δίνουν κρίσιμη μάχη για την παραμονή τους στην οκτάδα, θέλοντας να αφήσουν πίσω την ήττα-σοκ με ανατροπή από την Dubai BC. Παρά την πρόσφατη αστάθεια, διατηρούν καλή συνολική εικόνα μέσα στη σεζόν. Η Παρτίζαν, από την πλευρά της, με 15-20 δεν έχει βαθμολογική πίεση, όμως στην έδρα της παραμένει ανταγωνιστική και ικανή να δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε αντίπαλο.

Τέλος, στο Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας, το βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο, καθώς οι φιλοξενούμενοι με 20-16 στοχεύουν σε όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην postseason και χρειάζονται τη νίκη. Η Βιλερμπάν, με 8-28, έχει ήδη εξασφαλίσει την τελευταία θέση και ολοκληρώνει τη σεζόν χωρίς κάποιο ουσιαστικό κίνητρο, παίζοντας χωρίς πίεση αλλά και χωρίς στόχους.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

20.30: Μονακό – Μπαρτσελόνα, NovaSports 4

21.00: Dubai BC – Αναντολού Εφές, NovaSports 2

21.30: Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια, NovaSports Prime

21.30: Παρτιζάν – Ζάλγκιρις, NovaSports 5

21.45: Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας, NovaSports Start