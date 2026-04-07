Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

H «τρέλα» του τον βάζει στη δωδεκάδα κόντρα στη «Μπάρτσα»
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 15:39
EUROLEAGUE

Ο Τζέριαν Γκραντ μπορεί να μην έχει καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι του, αλλά η θέλησή του για να ενισχύσει τις προσπάθειές της ομάδας του στον «τελικό» με την Μπαρτσελόνα είναι τέτοια που δε μπορεί να τον αφήσει εκτός «μάχης».  

Στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αποψινή πολύ σπουδαία και κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα αναμένεται να είναι απόψε ο Τζέριαν Γκραντ. 

Ο Αμερικανός γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο αριστερό του χέρι, όμως προπονήθηκε τόσο στην Αθήνα την Κυριακή, όσο και στη Βαρκελώνη τη Μεγάλη Δευτέρα.

Η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του, είναι τεράστια και αυτός μοιάζει να είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας που θα "οδηγήσει" πιθανότατα στη συμμετοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. 

Ο κόουτς Αταμάν ανάφερε κατά την αναχώρηση της ομάδας πως οι «πράσινοι» θα αποφασίσουν επι ισπανικού εδάφους αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσουν απέναντι στη Μπαρτσελόνα και όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να είναι στη δωδεκάδα της ομάδας και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού και το πλάνο του Εργκίν Αταμάν. 



Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved