Λοτερμόζερ και Λάτισεφς στη Βαρκελώνη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο βράδυ εκτός έδρας τη Μπαρτσελόνα και η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα δίνει αύριο το βράδυ στη Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Οι "Μπλαουγκράνα" που βρίσκονται στην ίδια... μοίρα με τους "πράσινους", υποδέχονται το "τριφύλλι" με την νίκη να είναι μονόδρομος για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης οι οποίοι είναι οι: Λοτερμόζερ, Λάτισεφς και Ατάρντ.