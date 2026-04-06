ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊέστε η Μούρθια

Οnsports Τeam

Χωρίς τον τραυματία Σάντερ Ραϊέστε θα παραταθεί η Μούρθια κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό στα ημιτελικά του FIBA Euorpe Cup.

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί στον επαναλητπικό της Μεγάλης Τετάρτης κόντρα στον ΠΑΟΚ η Μούρθια καθώς ο Σάντερ Ραϊέστε θα μείνει εκτός δράσης.

Ο Εσθονός υποβλήθηκε σήμερα σε νέα μαγνητική στον προσαγωγό, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και η επιστροφή του στα γήπεδα.

Οι «ασπρόμαυροι» αναχώρησαν σήμερα (6/4) νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με ξεκάθαρο στόχο την δεύτερη συνεχόμενη πρόκρισή τους στους τελικού της διοργάνωσης.