Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊέστε η Μούρθια
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 13:45
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ραϊέστε η Μούρθια

Χωρίς τον τραυματία Σάντερ Ραϊέστε θα παραταθεί η Μούρθια κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό στα ημιτελικά του FIBA Euorpe Cup.

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί στον επαναλητπικό της Μεγάλης Τετάρτης κόντρα στον ΠΑΟΚ η Μούρθια καθώς ο Σάντερ Ραϊέστε θα μείνει εκτός δράσης.

Ο Εσθονός υποβλήθηκε σήμερα σε νέα μαγνητική στον προσαγωγό, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και η επιστροφή του στα γήπεδα.

Οι «ασπρόμαυροι» αναχώρησαν σήμερα (6/4) νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με ξεκάθαρο στόχο την δεύτερη συνεχόμενη πρόκρισή τους στους τελικού της διοργάνωσης. 



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved