Euroleague: Έκπληξη εξάδας για την Ζαλγκίρις με «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη

Η ομάδα της Λιθουανίας έφυγε νικήτρια από την έδρα της Φενέρμπαχτσε (92-82) και ανέβηκε στις 20 νίκες – Δεύτερη σερί ήττα των Τούρκων.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας «πλήγωσε» τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Οι Λιθουανοί πήραν σπουδαία νίκη στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσε, με 92-82. Αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στις 20 νίκες και τους δίνει ώθηση για την έκτη θέση.

Οι Τούρκοι από την άλλη, γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα και έμειναν στις 23 νίκες. Δείχνοντας να είναι σε κακή κατάσταση και αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι ίσως να κινδυνεύσουν όχι απλά για την πρωτιά, αλλά και για το πλεονέκτημα.

Ο Σλίβα ήταν σε μεγάλη βραδιά με 18 πόντους. Ο Φρανσίσκο ήταν για ακόμη ένα ματς καθοριστικός, με 14 πόντους και 8 ασίστ.

Από τους ηττημένους, ο Μπόλντγουιν είχε 19 πόντους, με τον Χόρτον-Τάκερ να ακολουθεί με 18. Δεν αρκούσαν όμως για να γλιτώσουν την εντός έδρας ήττα.

Η Φενέρ την επόμενη αγωνιστική δοκιμάζεται στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν, ενώ η Ζαλγκίρις θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-49, 62-66, 82-92