Παρί: Τέλος και επίσημα ο Ταμπελίνι

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Γαλλίας ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι. - Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του.

Η Παρί ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι, με τον Τζούλιους Τόμας να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γαλλικής ομάδας.

Οι φήμες που ήθελαν το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέρα με την ημέρα φούντων όλο και περισσότερο και σήμερα ήρθε η μέρα του διαζυγίου.

Ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Ταμπελίνι, Τζούλιους Τόμας είναι αυτός που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Παρισιού, με την Παρί να δίνει την ευκαιρία στο νεαρό τεχνικό να καθοδηγήσει την ομάδα ως το τέλος της σεζόν.