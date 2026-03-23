Οι Ιταλοί τελείωσαν τον Ταμπελίνι από την Παρί

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι μετράει αντίστροφα για να περάσει την πόρτα της εξόδου της Παρί.

Η μέχρι τώρα πορεία της Παρί σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει έχει προβληματίσει έντονα τους διοικούντες του γαλλικού συλλόγου και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η απόφαση έχει παρθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Μάτζι, Φρανσέσκο Ταμπελίνι τεχνικός φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από την γαλλική ομάδα.

Η Παρί ηττήθηκε το βράδυ της Κυριακής εντός έδρας από την Μπουργκ, έπεσε στο 16-7 (3η θέση) και έχασε περισσότερο έδαφος για την μάχη του τίτλου στο γαλλικό πρωτάθλημα.