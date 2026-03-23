Σταμολάμπρου: «Έχουμε την ικανότητα να διαχειριστούμε την πίεση, θέλουμε το Κύπελλο»

Την προσθήκη ενός ακόμα τίτλου στην ιστορία του Παναθηναϊκού θέλουν κατακτήσουν οι γυναίκες του «τριφυλλιού» στο μπάσκετ, με την παρουσία τους στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει το διάστημα 27-29 Μαρτίου στο κλειστό της Ελευθερούπολης.

Η Άννα - Νίκη Σταμολάμπρου μίλησε για την παρουσία του Παναθηναϊκού στο εφετινό Allwyn Final 4, υπογραμμίζοντας τον μεγάλο στόχο της ομάδας της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

Το Κύπελλο Ελλάδας φτάνει προς την ολοκλήρωσή του με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στο Allwyn Final 4 διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τη διοργάνωση;

«Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας είναι ο πρώτος στόχος τον οποίο έχουμε θέσει σαν Παναθηναϊκός. Η ομάδα έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στη πίεση τέτοιων αγώνων. Η προσέγγιση και η προετοιμασία μας λοιπόν δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Πρόκειται για νοκ αουτ παιχνίδια που απαιτούν 100% πνευματική και σωματική ετοιμότητα. Η προετοιμασία μας για αρχή είναι στοχευμένη πάνω στην ομάδα του Πρωτέα Βούλας που θα αντιμετωπίσουμε στον ημιτελικό. Έχουμε μελετήσει και αναλύσει πολύ τον αντίπαλο μας στο βίντεο. Δουλεύουμε σκληρά προκειμένου να περιορίσουμε επιθετικά τα ατού της αντίπαλης ομάδας.

Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση , σοβαρότητα και διάρκεια στο παιχνίδι μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μείνουμε συνεπείς και πιστές στο πλάνο των προπονητών μας, μπαίνοντας στο παρκέ έτοιμες να βγάλουμε στο γήπεδο όλα όσα δουλεύουμε την φετινή σεζόν και να πάρουμε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας».

Ποιοι παράγοντες μπορεί να καθορίσουν την επιτυχία σε μια διοργάνωση με νοκ-άουτ αγώνες;

«Αρχικά εύχομαι όλες οι αθλήτριες να έχουν υγεία και να μην υπάρξουν τραυματισμοί που μπορούν να επηρεάσουν τις ομάδες. Θεωρώ πως η ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί την πίεση του αποτελέσματος έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει το κύπελλο. Λόγω της ιδιαιτερότητας των νοκ αουτ αγώνων η συγκέντρωση για 40 λεπτα που διαρκεί ο αγώνας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας καθώς δεν υπάρχει το περιθώριο του λάθους! Τέλος η ενέργεια, το πάθος και η θέληση είναι συχνά παράγοντες που κρίνουν τέτοια παιχνίδια και έχουν αποδειχθεί «κλειδιά» επιτυχίας σε τέτοιους θεσμούς όπως το κύπελλο Ελλάδας!»

Ποια είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στον ημιτελικό με τον Πρωτέα Βούλας;

«Ο Πρωτέας Βούλας είναι μια πολύ καλά δομημένη ομάδα με πολύ ποιοτικές παίκτριες και έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Διαθέτει πολύ καλές συνεργασίες, έχουν βρει την χημεία, τους ρόλους τους και διαβάζουν εξαιρετικά το παιχνίδι! Εμείς πρέπει να περιορίσουμε το επιθετικό τους τρανσιζιον και την ευστοχία τους έξω από τα 6.75. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες και στην άμυνα ιδιαίτερα στις δύο ξένες του Πρωτεα που βρίσκονται ψηλά στον πίνακα των σκόρερς και να διαχειριστούμε τον ρυθμό του αγώνα. Επιθετικά θα πρέπει να «επιβάλλουμε» τον δικό μας γρήγορο ρυθμό και να επιτεθούμε στις αμυντικές αδυναμίες τους!».