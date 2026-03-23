Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα

Έντονη ανησυχία προκάλεσε το ατύχημα που σημειώθηκε στο κλασικό μονοήμερο γυναικείο ποδηλατικό αγώνα Μιλάνο-Σανρέμο το Σάββατο, όταν η Ιταλίδα αθλήτρια Ντεμπόρα Σιλβέστρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο μετά από πτώση με το κεφάλι πάνω σε προστατευτικές μπάρες.

Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα, όταν μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ των ποδηλατισσών προκάλεσαν καραμπόλα, με αρκετές αθλήτριες να πέφτουν στο οδόστρωμα. Η Σιλβέστρι πλησίασε το σημείο λίγο αργότερα, αλλά στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε με το κεφάλι πάνω στις προστατευτικές μπάρες, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 ?



Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 21, 2026

Οι διοργανωτές και το ιατρικό προσωπικό παρενέβησαν άμεσα, μεταφέροντας την Ιταλίδα ποδηλάτισσα σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα. Η κατάσταση της Σιλβέστρι παρακολουθείται στενά, ενώ οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν σοβαρές αλλά σταθερές συνθήκες.