Μπασκόνια: Απέκτησε τον Έντουαρντς μέχρι το τέλος της σεζόν
Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέσε Έντουαρντς μέχρι το τέλος της σεζόν.
Στη μεταγραφή του Χέσε Έντουαρντς προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία απέκτησε τον Αμερικανό παίκτη για να την ενισχύσει μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Έντουαρντς τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν στην Αυστραλία με τη φανέλα της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, μετρώντας 13,5 πόντους και 8,5 ριμπάουντ μέσο όρο.
✍️ Jesse Edwards, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia— Kosner Baskonia (@Baskonia) March 10, 2026
?https://t.co/qH00MGNozT
Ongi etorri, Jesse! ?? pic.twitter.com/CaYYvkj52D