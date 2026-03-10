Ομάδες

Μπασκόνια: Απέκτησε τον Έντουαρντς μέχρι το τέλος της σεζόν
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 14:36
EUROLEAGUE

Μπασκόνια: Απέκτησε τον Έντουαρντς μέχρι το τέλος της σεζόν

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέσε Έντουαρντς μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Στη μεταγραφή του Χέσε Έντουαρντς προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία απέκτησε τον Αμερικανό παίκτη για να την ενισχύσει μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Ο Έντουαρντς τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν στην Αυστραλία με τη φανέλα της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, μετρώντας 13,5 πόντους και 8,5 ριμπάουντ μέσο όρο.



