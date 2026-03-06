Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Λεσόρ

Η απόφαση πάρθηκε και ο Ματίας Λεσόρ προτιμήθηκε να μείνει εκτός δωδεκάδας από το αποψινό ντέρμπι, μιας και ουσιαστικά μετράει ενάμιση χρόνο αποχής και έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του.

Η επιθυμία τεράστια, αλλά η λογική ήταν αυτή που εν τέλει υπερίσχυσε. Ο Ματίας Λεσόρ αν και ακολούθησε κανονικά και την πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ακολουθώντας την αποστολή της ομάδας του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό που ξεκινάει σε λίγη ώρα προτιμήθηκε να μείνει εκτός «μάχης».

Ο Εργκίν Αταμάν είχε αποκαλύψει από χθες πως η απόφαση για την παρουσία του στην αποψινή δωδεκάδα ήταν στο χέρι του ίδιου του παίκτη, αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον Τούρκο τεχνικό αποφασίστηκε λόγω της μακράς αποχής του από τις αγωνιστικές δραστηριότητες να μη μπει στα… βαθιά σε ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλες απαιτήσεις.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς του ΣΕΦ: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.