Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Λεσόρ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Μαρτίου 2026, 19:28
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Λεσόρ

Η απόφαση πάρθηκε και ο Ματίας Λεσόρ προτιμήθηκε να μείνει εκτός δωδεκάδας από το αποψινό ντέρμπι, μιας και ουσιαστικά μετράει ενάμιση χρόνο αποχής και έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του.

Η επιθυμία τεράστια, αλλά η λογική ήταν αυτή που εν τέλει υπερίσχυσε. Ο Ματίας Λεσόρ αν και ακολούθησε κανονικά και την πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ακολουθώντας την αποστολή της ομάδας του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό που ξεκινάει σε λίγη ώρα προτιμήθηκε να μείνει εκτός «μάχης».

Ο Εργκίν Αταμάν είχε αποκαλύψει από χθες πως η απόφαση για την παρουσία του στην αποψινή δωδεκάδα ήταν στο χέρι του ίδιου του παίκτη, αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον Τούρκο τεχνικό αποφασίστηκε λόγω της μακράς αποχής του από τις αγωνιστικές δραστηριότητες να μη μπει στα… βαθιά σε ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλες απαιτήσεις.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς του ΣΕΦ: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ οι «πράσινοι»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ οι «πράσινοι»
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Euroleague με τόσα πρόστιμα»

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Euroleague με τόσα πρόστιμα»
EUROLEAGUE

Όταν παίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός η εβδομάδα τελειώνει «αλλιώς»

Όταν παίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός η εβδομάδα τελειώνει «αλλιώς»

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
8 λεπτά πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
EUROLEAGUE
Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
14 λεπτά πριν Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
40 λεπτά πριν Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
55 λεπτά πριν Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved