Μονακό: Διορίστηκε δικαστικός διαχειριστής – Δάνειο για τις άμεσες ανάγκες

Η ομάδα του Πριγκιπάτου τα πρόθυρα της πτώχευσης, με διορισμό δικαστικού διαχειριστή, μετά από συμφωνία με την κεντρική εξουσία για δάνειο.

Ο δικηγόρος του συλλόγου εξήγησε ενώπιον του εμπορικού δικαστηρίου του Μονακό ότι, σύμφωνα με αυτήν την εμπιστευτική συμφωνία που υπογράφηκε, το κράτος απέκτησε μερίδιο στον σύλλογο και εξουσιοδότησε την εθνική χρηματοδοτική εταιρεία (SNF) να μεταφέρει τα κεφάλαια που θεωρούνται απαραίτητα.

Αυτό ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή των οφειλόμενων μισθών των παικτών και των εργαζομένων, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Η κυβέρνηση του Μονακό επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας και διευκρίνισε ότι έγινε κυρίως για να αποφευχθεί η διαταραχή του γαλλικού πρωταθλήματος και της EuroLeague σε περίπτωση διάλυσης μιας ομάδας στα μέσα της σεζόν.

Επίσης στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του συλλόγου ανέφερε συζητήσεις με έναν πιθανό ξένο εταίρο, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν «αρκετούς μήνες», ενώ ο εισαγγελέας τόνισε την έλλειψη διαφάνειας του συλλόγου όσον αφορά τα οικονομικά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δικαστήριο διόρισε δικαστικό διαχειριστή, ο οποίος έχει αναλάβει την υποβολή έκθεσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου πριν από μια νέα ακρόαση στις 3 Απριλίου.