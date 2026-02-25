Ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκός-Παρί

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, επί του Ολυμπιακού και στρέφει την προσοχή του στη EuroLeague όπου καλείται να πάρει ένα σερί νικών για να μπορέσει να επιστρέψει στα υωηλά πατώματα της κατάταξης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens ((26/2, 21:45)) την Παρί με τη διοργανώτρια Αρχή να κάνει γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Γκαρσία, ο Σέρβος Μιλοβόγιε Γιόβτσιτς και ο Ισπανός Σέρτζιο Μάνουελ.