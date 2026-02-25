Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκός-Παρί
Οnsports Τeam 25 Φεβρουαρίου 2026, 10:31
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκός-Παρί

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, επί του Ολυμπιακού και στρέφει την προσοχή του στη EuroLeague όπου καλείται να πάρει ένα σερί νικών για να μπορέσει να επιστρέψει στα υωηλά πατώματα της κατάταξης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens ((26/2, 21:45)) την Παρί με τη διοργανώτρια Αρχή να κάνει γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Αυτοί θα είναι ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Γκαρσία, ο Σέρβος Μιλοβόγιε Γιόβτσιτς και ο Ισπανός Σέρτζιο Μάνουελ. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ούγγρος διαιτητής στο Παναθηναϊκός - Άρης: Οι ορισμοί της αγωνιστικής
16 λεπτά πριν Ούγγρος διαιτητής στο Παναθηναϊκός - Άρης: Οι ορισμοί της αγωνιστικής
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για τη Τσεχία με τις γνωστές απουσίες
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για τη Τσεχία με τις γνωστές απουσίες
EUROLEAGUE
Ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκός-Παρί
30 λεπτά πριν Ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκός-Παρί
EUROLEAGUE
Απίστευτο ξέσπασμα Λάρκιν: «Τώρα έχετε δύο κλόουν που χρησιμοποιούν το όνομά μου για για clickbait»
33 λεπτά πριν Απίστευτο ξέσπασμα Λάρκιν: «Τώρα έχετε δύο κλόουν που χρησιμοποιούν το όνομά μου για για clickbait»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved