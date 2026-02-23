Ο Κάρλικ Τζόουνς επιστρέφει στη δράση με την Παρτίζαν

Οnsports Team

Ο Κάρλικ Τζόουνς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με την Παρτίζαν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Κάρλικ Τζοούνς σε δηλώσεις του μίλησε για τον τραυματισμό του, την αναμενόμενη επιστροφή του στη δράση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αναμενόμενη επιστροφή του κόντρα στη Φενέρ μετά τον τραυματισμό: «Είμαι ευγνώμων στον Θεό που είμαι 100% υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, πολλές μεγάλες νύχτες, αλλά επιτέλους επέστρεψα, είμαι εδώ και όπως είπα – είμαι ενθουσιασμένος»

Για τη φυσική του κατάσταση: «Όσον αφορά τη φόρμα μου, αισθάνομαι υπέροχα μετά από πολύ καιρό, και όσον αφορά την επιστροφή στον ρυθμό – ίσως μου χρειαστούν μερικά παιχνίδια, ίσως κανένα, δεν ξέρω. Είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό αυτή τη στιγμή και ό,τι και να συμβεί, θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά»

Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Νομίζω ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες. Επίσης, σε κάποια παιχνίδια που δεν έπαιξα είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, αλλά οι λεπτομέρειες μας σκότωσαν. Θα παίξουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague που βρίσκεται σε νικηφόρο σερί. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να πιστέψουμε ο ένας στον άλλον. Ελπίζω ότι η επιστροφή μου θα βοηθήσει με αυτές τις λεπτομέρειες, ειδικά στο τέλος των αγώνων».

Για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Μια δύσκολη περίοδος είναι πίσω μας. Κατά κάποιο τρόπο, έμεινα στις σκιές, δεν ήθελα να εμπλακώ σε όλα όσα συνέβαιναν επειδή είμαι εδώ για να παίξω μπάσκετ. Νιώθω ένοχος για όλους τους προπονητές και τους παίκτες, αλλά εξαρτάται από εμάς να συνεχίσουμε να προχωράμε. Είναι δουλειά μας να παίζουμε μπάσκετ, πρέπει να δουλέψουμε ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει έξω από το γήπεδο»