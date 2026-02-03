Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις - Οι 12άδες του αγώνα

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Όμερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Τούρκος σέντερ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα στον προσαγωγό και έμεινε εκτός 12άδας για το παιχνίδι με τους Μαδριλένους, με τον Λιθουανό γκαρντ/φόργουορντ να «κόβεται» επίσης από τον Τούρκο τεχνικό. Παράλληλα, δεδομένες είναι και οι απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, που συνεχίζουν εκτός δράσης.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τέο Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Αντρές Φελίζ και Γκαμπριέλε Προσίντα.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου

Ρεάλ (Σκαριόλο): Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν