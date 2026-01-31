Αταμάν: «Βασικό κομμάτι του μπάσκετ μου οι έξυπνοι γκαρντ»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου έδωσε συγχαρητήρια στους Σλούκα και Ερτέλ για την απόδοσή τους και έστειλε και παλι ξεκάθαρα μηνύματα προς το εσωτερικό της ομάδας του.

Ο Εργκί Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τους παίκτες που ξεχώρισαν και αποθέωσε Σλούκα και Ερτέλ.

Αναλυτικά είπε:

«Με εξαίρεση τα πρώτα πέντε λεπτά στην αρχή του αγώνα, σε όλο το ματς παίξαμε καλή άμυνα. Στα τελευταία δύο λεπτά η Βιλερμπάν βρήκε κάποια μεγάλα σουτ και κάναμε ντροπιαστικά λάθη. Παίξαμε καλά. Ελέγξαμε το ματς. Παίξαμε έξυπνα. Ο Σλούκας ήταν τρομερός, ο Γκραντ έπαιξε πολλά λεπτά αλλά έπαιξε τέλεια. Χάσαμε πολλές βολές. Η Βιλερμπάν παλεύει σε όλα τα εντός έδρας ματς. Θέλω να συγχαρώ δύο παίκτες. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι 36-37 χρονών. Οι Ερτέλ και Σλούκας. Έδειξαν ότι το μπάσκετ δεν είναι ηλικία, αλλά εμπειρία και να είσαι έξυπνος. Έπαιξαν εξαιρετικά. Είδα ότι στο δικό μου στυλ μπάσκετ οι έξυπνοι γκαρντ είναι το βασικό κομμάτι. Οπότε θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο παίκτες».

Για τον Σλούκα: «Ο Κώστας είναι νικητής. Ξέρει πως χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Βάζει τον χαρακτήρα και την θέλησή του στο παιχνίδι, ήταν σε καλή μέρα. Νιώθει καλά. Έπαιξε καλά. Σε αυτές τις τρεις σεζόν έχει πολλά τέτοια ματς ο Σλούκας. Είναι σημαντικό να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πάντα βγάζει χαρακτήρα νικητή στο παρκέ».

Για το μπάσκετ του Πουπέ: «Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω τον προπονητή. Τον σέβομαι ως προπονητή και σέβομαι ότι σε κάθε εντός έδρας ματς παλεύουν. Το μπάτζετ και το ταβάνι τους είναι χαμηλότερο και ο νεαρός προπονητής δείχνει τις ικανότητές του σε κάθε ματς. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Δεν έχει σημασία η θέση της Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα, γιατί το επίπεδο των παικτών και το μπάτζετ είναι μικρότερο από άλλων ομάδων».