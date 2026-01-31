Ομάδες

Γκραντ: «Θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια»
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 00:22
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν κομβικός στην νίκη του Παναθηναϊκού στη Γαλλία και τόνισε ότι και αυτό το θετικό αποτέλεσμα ήρθε μέσα από την άμυνα της ομάδας του. 

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βοηθώντας σημαντικά στο να καλυφθεί το κενό του απόντα Κέντρικ Ναν, και στις σύντομες δηλώσεις του στο flash interview σημείωσε: 

«Κάθε ματς έιναι σημαντικό για εμάς και ήταν σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Η άμυνα ήταν αυτή που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στη νίκη μας. Θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά. Κάθε ματς είναι σημαντικό για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Η άμυνα έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε ομάδα που θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».



