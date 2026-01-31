Euroleague: Ανέβηκε στις 15 νίκες ο Παναθηναϊκός AKTOR – Ήττα σοκ η Μονακό
Οι «πράσινοι» με την επικράτησή τους στη Γαλλία είναι στην 8η θέση «πιάνοντας» την Μονακό που γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Euroleague, με τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Γαλλία. Οι «πράσινοι» με το 79-78 επί της Βιλερμπάν έφτασαν το ρεκόρ τους στο 15-10 και παραμένουν στη μία νίκη απόσταση από τις θέσεις του πλεονεκτήματος.
Μάλιστα, με το αποτέλεσμα αυτό «έπιασαν» τη Μονακό η οποία γνώρισε ήττα-σοκ στην έδρα της από την Βίρτους Μπολόνια, η οποία με καλάθι του Βιλντόζα έφυγε με «διπλό» 84-82.
Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε 95-92 της Ντουμπάι και είναι κι αυτός στις 15 νίκες έχοντας 4 σερί επικρατήσεις. Τέλος, στη Βιτόρια η Μπασκόνια με εκπληκτικό σερί επιβλήθηκε 102-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας.
EUROLEAGUE – 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου
Παρί (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-92
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-75
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-62
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 64-79
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρτιζάν (Σερβία) 85-79
Βαλένθια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 94-83
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παναθηναϊκός 78-79
Μονακό (Μονακό)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 82-84
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 95-92
Μπασκόνια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 102-91
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7
Ολυμπιακός 16-8
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
Μονακό (Μονακό) 15-10
Παναθηναϊκός 15-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16
Παρί (Γαλλία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η)
Τρίτη 3/2
Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Αναντολού Εφές – Βαλένθια
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό
Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια
Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ
Μπάγερν Μονάχου – Παρί
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν
Τετάρτη 4/2
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν