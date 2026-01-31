Αταμάν: «Στο τέλος κάναμε ντροπιαστικά λάθη»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν τόνισε πως οι παίκτες του είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού αλλά στο τέλος έκαναν ντροπιαστικά λάθη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είμασταν μπροστά στην μεγαλύτερη διάρκεια .Στα τελευταία 2' κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους δώσαμε την ευκαιρία να μειώσουν την διαφορά. Είχαμε την κυριαρχία στο παιχνίδι, σε αυτή την φάση που είμαστε το σημαντικό είναι να κερδίζουμε το παιχνίδι. Ο Σλούκας πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή ομάδα στην έδρα της. Εμείς είχαμε την απουσία του Ναν. Έχουμε καποιους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν και κάποιους που έκαναν ντροπιαστική εμφάνιση.»