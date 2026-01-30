Ομάδες

Euroleague: Συγκίνηση πριν το τζάμπολ του Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 22:52
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague: Συγκίνηση πριν το τζάμπολ του Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, με τον κόσμο να χειροκροτεί ως φόρο τιμής.

Το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έγινε δεκτό απ’ την Euroleague. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Βιλερμπάν, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία. Όπου και έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Όπως συνηθίζεται στη Γαλλία σε ανάλογες περιπτώσεις, ο κόσμος ήταν όρθιος σε αυτό το λεπτό και χειροκροτούσε ασταμάτητα.



