Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Θα τιμηθεί η μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 21:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Μετά από αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θα τιμηθεί η μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Βιλερμπάν.

Η αθλητική κοινωνία είναι ακόμη συγκλονισμένη απ’ το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή τα επτά «αετόπουλα». Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν για την Λιόν της Γαλλίας όπου διεξήχθη την Πέμπτη ο ποδοσφαιρικός αγώνας.

Στην ίδια πόλη, Βιλερμπάν και Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρώνται για την Euroleague. Ως φόρο τιμής στη μνήμη των νέων ανθρώπων που τόσο άδικα «χάθηκαν», πριν το τζάμπολ οι πάντες στο γήπεδο θα χειροκροτούν για ένα λεπτό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε σχετικό αίτημα στην Euroleague, το οποίο και έγινε δεκτό. Όπως συνηθίζεται στη Γαλλία όμως, δεν τηρούν ενός λεπτού σιγή αλλά χειροκροτούν για ένα λεπτό, σε ένα ξεχωριστό τρόπο «αποχαιρετισμού».

 



