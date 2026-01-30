Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεδάκα ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροβ
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 20:57
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεδάκα ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροβ

Ο Αμερικανός σέντερ που απουσίασε από την τελευταία προπόνηση στην Αθήνα, είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τους Γάλλους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χωρίς τον Κέντρικ Ναν είναι έτοιμος για το ματς με την Βιλερμπάν στη Λιόν. Οι «πράσινοι» έχουν στη δωδεκάδα τους τον Ρισόν Χολμς, όπως και τους Ντίνο Μήτογλου – Τζέντι Όσμαν που επέστρεψαν από τραυματισμούς.

Εκτός έμεινε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από τον Εργκίν Αταμάν. Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
Τώρα Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
23 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
34 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved