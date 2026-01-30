LIVE CHAT Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» στην Euroleague

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να ξεπεράσει την κρίση στην οποία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα και να αρχίσει να αποδίδει βάσει των πραγματικών της δυνατοτήτων, έτσι ώστε να «χτίσει» σερί, να «χτίσει» ψυχολογία και να αρχίσει να ανεβαίνει στην βαθμολογική κατάταξη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει να το εκμεταλλευτεί αρχής γενομένης από απόψε κόντρα στους Γάλλους. Η Βιλερμπάν είναι στην πρωτελευταία θέση με ρεκόρ 6-18 και ο Παναθηναϊκός θέλει να την βυθίσει ακόμα περισσότερο για να φτάσει ο ίδιος τις 15 νίκες.

Το έργο του «τριφυλλιού» μόνο εύκολο δε θα είναι, μιας και ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Από τη μία ο Κέντρικ Ναν ο οποίος δεν βρίσκεται στη Γαλλία, καθώς έμεινε στην Αθήνα μην έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, αλλά και οι Όσμαν και Μήτογλου επιστρέφουν από τραυματισμούς, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές.

