Μονακό: «Είμαστε σε μεταβατική φάση, η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ισχυρή αξία του συλλόγου»
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 14:20
EUROLEAGUE

Μονακό: «Είμαστε σε μεταβατική φάση, η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ισχυρή αξία του συλλόγου»

Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα.

Η διοίκηση της Μονακό με ανακοίνωσή της κατέγραψε την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Μόντε Κάρλο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αλλάξει το παραμικρό στην ομάδα και πως η Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου θα διασφαλίσει το μέλλον του συλλόγου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον.

Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας».



