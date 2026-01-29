Στον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τον Κλίφορντ Ομορούγι (24 χρόνων, 2.11 μέτρα) για να ενισχύσει τη φροντ λάιν του.

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του ΠΑΟΚ η οποία ήρθε σε συμφωνία με τον Κλίφορντ Ομορούγι.

Ο Νιγηριανός σέντερ αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ.

Σε πέντε παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ, ενώ σε δύο σε εκείνο του Ισραήλ, 2.5 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.