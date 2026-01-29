Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 14:41
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τον Κλίφορντ Ομορούγι (24 χρόνων, 2.11 μέτρα) για να ενισχύσει τη φροντ λάιν του.

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του ΠΑΟΚ η οποία ήρθε σε συμφωνία με τον Κλίφορντ Ομορούγι. 

Ο Νιγηριανός σέντερ αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ.

Σε πέντε παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ, ενώ σε δύο σε εκείνο του Ισραήλ, 2.5 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Ροή ειδήσεων

NBA
Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
8 λεπτά πριν Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
ΣΠΟΡ
Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών
41 λεπτά πριν Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών
SUPER LEAGUE
Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ
59 λεπτά πριν Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των «αετόπουλων»
1 ώρα πριν Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των «αετόπουλων»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved