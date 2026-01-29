Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Καραγκούνης

Οnsports Τeam

η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028 με τον Χριστόφορο Καραγκούνη, γιο του εμβληματικού αρχηγού της ομάδας, Γιώργου.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανήκει στα τμήματα υποδομής του συλλόγου από το 2017, ενώ φέτος είναι ενεργό μέλος της Κ17 και διεθνής με τις μικρές Εθνικές.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χριστόφορου Καραγκούνη. Ο Καραγκούνης θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.