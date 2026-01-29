Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Καραγκούνης
η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028 με τον Χριστόφορο Καραγκούνη, γιο του εμβληματικού αρχηγού της ομάδας, Γιώργου.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανήκει στα τμήματα υποδομής του συλλόγου από το 2017, ενώ φέτος είναι ενεργό μέλος της Κ17 και διεθνής με τις μικρές Εθνικές.
Η ανακοίνωση:
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στα Arsenal Soccer Schools. Το 2017 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την φετινή σεζόν αποτελεί ενεργό μέλος της Κ17 ενώ είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Χριστόφορος Καραγκούνης ανέφερε:
«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και μια δικαίωση των προσπαθειών που έχουν προηγηθεί. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει όλα αυτά τα χρόνια και για την ευκαιρία που μου δίνει να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Από την πλευρά μου, θα δουλέψω σκληρά με αφοσίωση και συνέπεια, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του Συλλόγου»
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».