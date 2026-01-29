Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν

Onsports Team

O Μητροπολίτης της Τιμισοάρα τελεί το τρισάγιο πριν αναχωρήσουν από τη Ρουμανία οι σοροί

Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου τελέστηκε τρισάγιο πριν την αναχωρήσουν οι σοροί των επτά θυμάτων του φρικτού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τρισάγιο τελείται από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.