Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 16:09
SUPER LEAGUE

O Μητροπολίτης της Τιμισοάρα τελεί το τρισάγιο πριν αναχωρήσουν από τη Ρουμανία οι σοροί

Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου τελέστηκε τρισάγιο πριν την αναχωρήσουν οι σοροί των επτά θυμάτων του φρικτού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τρισάγιο τελείται από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

 



